رجال أعمال يبحثون مع “حكومة السراج” آليات استقرار أسعار الدينار والإصلاح الاقتصادي

بحث رجال أعمال مع لجان من المجلس الاستشاري التابع لخالد المشري وعدد من أعضاء مجلس النواب المنشقين ومسؤولين بوزارة المالية في حكومة فائز السراج، وضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي تحقق استقرار الأسعار.

وزعم المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري في بيان له اليوم الثلاثاء أن الاجتماع الذي عقد بمقر حكومة فائز السراج تناول تدابير المحافظة على قيمة الدينار أمام العملات الأخرى والحد من التضخم، وتوفير السيولة، والآليات الممكنة لاستبدال دعم الوقود.

وأوضح البيان أن الاجتماع شارك فيه أعضاء من اللجنة الاقتصادية بالمجلس الاستشاري، وأعضاء من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (الأعضاء المنشقين)، وبحضور كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية ووزير التخطيط (بحكومة السراج)، وبعض من الخبراء والمستشارين برئاسة الوزراء، وبعض رجال الأعمال (دون أن يوضح هويتهم).

وقال البيان: “استعرض الاجتماع مدى الاستفادة من القوانين الموجودة مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار والحاجة لبعض التشريعات المنظمة لهذه الإصلاحات”.

وادعى بيان المجلس الاستشاري: “تطرقت لجان المجلسين إلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص بسبب توقف الموارد”.

وأضاف البيان: “أكد الحضور ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يمكن من المشاركة الفعلية للقطاع الخاص والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج والتقليل من حجم الإنفاق العام، وجاء عن الاجتماع أن هذه الترتيبات تتيح مصادر دخل بديل للنفط، ومساهمة القطاع الخاص والاستثماري في تمويل وإدارة مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة، ويوفر فرص عمل جديدة”.