بعد صد الهجوم على الوطية.. دهان يوجه هذه النصائح لقوات بركان الغضب

وجه الكاتب والصحفي الليبي الصادق دهان نصائح لقوات بركان الغضب بعد نجاح الجيش في صد هجوم قوات الوفاق على قاعدة الوطية.

وقال دهان في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “يوصي العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي خاصة (الفيس والتويتر) بعدم نشر أخبار تحركات قوات البركان وتمركزاتها وتقدماتها لما في ذلك من إضرار بها، خاصة أن بعضها يمكن أن يحدد احداثياتها على وجه الاستهداف، وهذا إلى حد كبير اعتبره مقبولا، خاصة أن رفع تلك الصور والمقاطع تتم من أشخاص إما عسكريين عاديين، أو حتى من مواطنين مرافقين للقوات عند تحركها، أو المرور بها، أي بمعنى انهم ليسوا صحفيين أو مصورين حربيبن مدربين على التعامل مع مثل هذه الحملات، وتأثير تلك المعلومات الأمنية، وما قد يترتب على نشرها في (حينها)”.

وأضاف دهان “أقول إن هذا الأمر يجب أن يصدره ويوجهه القادة الميدانيين لجنودهم وللقوات المساندة لهم، فالأخبار والصور والمقاطع تصاغ وتصور وترفع وتأتي من مواقع تلك القوات، ولا يتم اخترعها أو صناعتها وراء لوحات التحكم بالحواسيب ولا بالهواتف الذكية” مردفا “كما اعتقد أن منع التصوير والرفع والنشر يعد شبه مستحيل، فقد يمنع التصوير والبث في حينه بالنسبة للقوات، ولكن يصعب منع الأشخاص الآخرين من تصوير القوات والإخبار عنها عند مرورها بالمناطق متجهة نحو الهدف”.

وتابع دهان “الحل في نظري بسيط جدا، وأراه في محطات تشويش محمولة على عربات يسيرها الدعم إلكتروني ويمنع رصدها أو تعقبها بالطرق الإلكترونية أيضا” مردفا “تلك المحطات المتحركة يمكنها التمركز في نقاط على طول خطوط حركة القوات فتعمي كل وسائل الاتصال وعلى رأسها الإنترنت، بشكل مؤقت في المحيط على مسافة 25 كيلومتر في كل اتجاه إلى أن يتم إنجاز المهمة”.