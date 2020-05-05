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غضب بين العاملين بديوان المحاسبة بسبب اختطاف مليشيات «باشاغا» لـ«قرقاب»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة عن استنكارهم لعملية اختطاف عضو الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، لمنعه من أداء عمله في انتهاك صارخ للقانون.

وأدان أعضاء وموظفي الديوان، في تسجيل مرئي، بأشد عبارات الاستياء والاستهجان واقعة الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري لموظف عام يرأس أهم الإدارات المعنية بالرقابة على الأموال العامة بالديوان.

ودعوا مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الملحق بها الديوان، للتحقيق في هذه الواقعة وكل ما ورد في بيان وزارة الداخلية من مغالطات، والإفراج الفوري عن قرقاب المحتجز دون وجه حق، بحسب قولهم.

وكشف ديوان المحاسبة، أمس الإثنين، عن اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر وميليشيات من وزارة الداخلية التابعة فائز السراج فى العاصمة طرابلس، فى أحدث تحول فى المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد بين ميليشيات الوفاق وبعضها البعض.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • احتجوا ام ما تحتجوا باشاغا اقوى من شكشك والعين لا تعلى علي حاجبها فزليتن احد كناين مصراتة وشكشك يستطيع الاستقواء على موظف بسيط بشركة عامة أما باشاغا صقع عليه ويكفى الكلام اللى قاله باشاغا فى شكشك عبر وسائل الإعلام وشكشك مرنب وخاش الحفرة لأن مصراتة لا تسأل عما تفعل وهم يسألون هكذا قالوها علنا المصاريت واللى مش عاجله يركب أعلى خيله وهذه دولة القانون والدولة المدنية التى شيدتها مصراتة واللى مكذب يشوف ماذا فعلوا بتاورغاء وغيرها من الجرائم التى لا تحصى ولا تعد فحسبنا الله ونعم الوكيل في سفهاء مصراتة .

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