غضب بين العاملين بديوان المحاسبة بسبب اختطاف مليشيات «باشاغا» لـ«قرقاب»

عبر أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة عن استنكارهم لعملية اختطاف عضو الديوان ومدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، من قبل مجموعة مسلحة تابعة لوزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الاثنين، لمنعه من أداء عمله في انتهاك صارخ للقانون.

وأدان أعضاء وموظفي الديوان، في تسجيل مرئي، بأشد عبارات الاستياء والاستهجان واقعة الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري لموظف عام يرأس أهم الإدارات المعنية بالرقابة على الأموال العامة بالديوان.

ودعوا مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية الملحق بها الديوان، للتحقيق في هذه الواقعة وكل ما ورد في بيان وزارة الداخلية من مغالطات، والإفراج الفوري عن قرقاب المحتجز دون وجه حق، بحسب قولهم.

وكشف ديوان المحاسبة، أمس الإثنين، عن اختطاف أحد قياداته المسؤولة عن مكافحة الفساد على يد عناصر وميليشيات من وزارة الداخلية التابعة فائز السراج فى العاصمة طرابلس، فى أحدث تحول فى المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد بين ميليشيات الوفاق وبعضها البعض.