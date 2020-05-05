صالح يبحث مع أكاديميين المستجدات في ليبيا

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 May, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح بعدد من الاكاديميين بالجبل الأخضر والقبه لبحث آخر المستجدات في ليبيا.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالقبة بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بآخر المستجدات في ليبيا والتي من بينها المبادرة التي تقدم بها صالح للشعب الليبي.

وكان صالح قدم مقترحا يقوم على أن “يتولى كل إقليم على حدى اختيار من يمثله من يمثله بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف أممي”

وتتضمن المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.