السني: حفتر مسؤول عن انتهاكات تستوجب اتخاذ محكمة الجنايات إجراءات سريعة ضده

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن ما سماه القضاء الوطني عازم على ملاحقة حفتر، بسبب ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها في حق الليبيين والانتهاكات في مدن الشرق الليبي والجنوب.

واتهم السني

خلال كلمة له بمناسبة إحاطة فاتو بن سودا مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أمام

مجلس الأمن الدولي، اتهم حفتر بالمسؤولية عن ما وقع من خطف وقتل وأعدامات علنية في

بنغازي في الشرق و مجزرة مرزق الجنوب ومجزرة طلبة الكلية العسكرية في طرابلس

وغيرهم من الانتهاكات.

وأشار إلى أن وفي المدعي العام العسكري في ليبيا التابع

لحكومة الوفاق قد أصدر منذ فترة ، أمراً بالقبض على عدد من المجرمين والخارجين عن

القانون على رأسهم حفتر وقيادات أخرى، وذلك على حد قوله .

وبين أن اللجنة

المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ستقدم تقريرها الثالث قريبا إلى محكمة

الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وتساءل السني عن سببب عدم اتخاذ إجراءات

سريعة تجاه حفتر في ظل الجرائم الإنسانية التي ارتكبها من قتل ممنهج وتشريد لآلاف

الأبرياء، بسحب تعبيره.

