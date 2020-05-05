انتهاء عملية تجهيز مقر العزل الصحي بسبها

انتهت عملية تجهيز مقر العزل الصحي بسبها، والذي سيكون المقر الرئيسي حال اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

قال مدير مقر العزل العزل الصحي، الدكتور على السعيدي،، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المقر يحتوي على قاطع رجال وآخر للنساء مع منظومة مراقبة، وكذلك بعض اجهزة التنفس وجهاز أشعة إلى جانب أسرة للعناية الفائقة وأجهزة مراقبة المريض، فيما يسع المقر لستوي سريرا منها عشرة أسرة للعناية الفائقة.

وأضاف على غيث أحد المتطوعين بالعمل فى العزل الصحي إلى «بوابة الوسط»، إن عدد المتطوعين من العناصر الطبية يبلغ خمسين متطوعا، مقسمين على ورديتين صباحية ومسائية مع وجود دكتور رئيسي فى كل وردية، مضيفا أن جميع العناصر الطبية تلقت دورات على كيفية التعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا.

.يشار إلى أن مقر العزل الصحي بسبها تابع لجامعة سبها، وهو بيت البركولي بنات بعدما قررت الجامعة تخصيصه كمقر للعزل الصحي فى سبها

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