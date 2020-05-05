فوج حي الأندلس للكشافة يُشمّر عن ساعديه في رمضان

وجد المنتسبون للكشافة والمرشدات في رمضان وقتا مناسبا لمد يد العون للمحتاجين، وربما يكون رمضان هذا العام من أكثر الأوقات التي تحتاج فيها العائلات الفقيرة ليد العون، في ظل فيروس كورونا وما رافقه من إجراءات كحظر التجول.

وقال فوج حي الأندلس للكشافة والمرشدات، بصفحته في “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، إن فريق 26- 5 من شباب منطقة قرجي قدم دعمه لإنجاح حملة إفطار 1000 صائم.

وأشار الفوج إلى أن الفريق التطوعي سخّر مقر الغرفة الفرعية للفوج لتجهيز ألف وجبة إفطار وتوزيعها على العمالة الأجنبية داخل نطاق بلدية حي الأندلس.

ويوم الأحد، باشر أعضاء فوج حي الأندلس للكشافة والمرشدات الاستعدادات لاستقبال المواد الغذائية لتجهيز 200 سلة غذائية للربع الثاني من شهر رمضان بعد ما تم توزيع أكثر من 200 سلة في الربع الأول.

ويُقدّم الكشافة في كل رمضان أبهى صور التكاتف مع المجتمع المحلي، دون أن ينسوا المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.

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