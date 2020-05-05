بالاسماء.. مصادر مطلعة تكشف حصيلة قتلى الجيش الوطني خلال صد الهجوم على الوطية

كشفت مصادر مطلعة عن حصيلة قتلى قوات الجيش الوطني الليبي في الهجوم الذي شنته قوات الوفاق المدعومة من تركيا صباح اليوم الثلاثاء على قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية.

ووفقا للمصادر فإن حصيلة القتلى بلغت 10 عناصر من قوات الجيش الوطني بينهم أمر قوة حماية قاعدة الوطية ومعاونه وفيما يلي الاسماء:

ــ اسامة امسيك/ الزنتان

ــ ايمن التومي انقاجي/ الزنتان

ــ ايمن محمد الذيب/ صبراتة

ــ حسن الدباشي/ صبراتة

ــ مهند قرير الخويلدي/ زلطن

ــ نزار عاشور الغنيمي/ الغنايمة

ــ محمد علي البحري / الرجبان

ــ احمد خليفة الخويلدي / الجميل

ــ سراج الماقوري / صرمان

ــ عيسي عبدالسلام الوازني / الجميل.

وشهدت منطقة الوطية صباح اليوم هجوماً من قبل قوات الوفاق بهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قبل أن تقوم بالانسحاب بعد ساعات قليلة من هجومها عقب صد الهجوم من قبل قوات الحماية بالقاعدة الجوية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة فقد بلغت حصيلة خسائر قوات الوفاق 34 شخصا وعدد من الجرحى، بينها قيادات بارزة .

وتقع قاعدة الوطية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وقاعدة “الوطية الجوية”، أكبر قاعدة عسكرية وتحمل اهمية استراتيجية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية.

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