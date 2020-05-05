اخبار ليبيا الان عاجل

بالاسماء.. مصادر مطلعة تكشف حصيلة قتلى الجيش الوطني خلال صد الهجوم على الوطية

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر مطلعة عن حصيلة قتلى قوات الجيش الوطني الليبي في الهجوم الذي شنته قوات الوفاق المدعومة من تركيا صباح اليوم الثلاثاء على قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية.

ووفقا للمصادر فإن حصيلة القتلى بلغت 10 عناصر من قوات الجيش الوطني بينهم أمر قوة حماية قاعدة الوطية ومعاونه وفيما يلي الاسماء:

ــ اسامة امسيك/ الزنتان
ــ ايمن التومي انقاجي/ الزنتان
ــ ايمن محمد الذيب/ صبراتة
ــ حسن الدباشي/ صبراتة
ــ مهند قرير الخويلدي/ زلطن
ــ نزار عاشور الغنيمي/ الغنايمة
ــ محمد علي البحري / الرجبان
ــ احمد خليفة الخويلدي / الجميل
ــ سراج الماقوري / صرمان
ــ عيسي عبدالسلام الوازني / الجميل.

وشهدت منطقة الوطية صباح اليوم هجوماً من قبل قوات الوفاق بهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قبل أن تقوم بالانسحاب بعد ساعات قليلة من هجومها عقب صد الهجوم من قبل قوات الحماية بالقاعدة الجوية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني.

وبحسب مصادر مطلعة فقد بلغت حصيلة خسائر قوات الوفاق 34 شخصا وعدد من الجرحى، بينها قيادات بارزة .

وتقع قاعدة الوطية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وقاعدة “الوطية الجوية”، أكبر قاعدة عسكرية وتحمل اهمية استراتيجية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • تحية الى ارواح الشهداء الابطال الذين تصدوا ببسالة لكلاب اردوغان من مرتزقة وخونة وافشلوا مخطط الغزو التركى ورفعوا راية الوطن وكرامته واللعنة على الخونة كلاب موزه واردوغان عبدت الدولار الفجار

    رد

  • اللهم اغفر وارحم شهداء الجيش العربي الليبي الذين دحروا المعتوه وذيوله من الخونة العملاء ونسأل المولى أن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا والموت والتبور والخزى والعار على الخونة والعملاء إلى يوم الدين .

    رد

    • رحمة الله علي شهداء الوطن واللهم تقبلهم برحمتك الواسعة والهم أهلهم الصبر

      رد

  • Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار التركي

    رد