الرئاسة التركية: قوات “الوفاق” تتقدم على الأرض بفضل دعمنا

زعمت الرئاسة التركية أن دعمها لحكومة حليفها فائز السراج يؤدي إلى خسارة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لقوته على الأرض.

وهاجم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، المشير حفتر، واصفا إياه بـ”الانقلابي”.

وادعى ألطون قائلا: “بفضل الدعم الذي قدمته تركيا للحكومة الشرعية في ليبيا، تخسر قوات حفتر غير الشرعية، التي تزعزع الاستقرار، أرضيتها في ليبيا”.

وأضاف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: “على كل القوى التي تدعم حفتر إعادة التفكير في مواقفها والاستثمار في الحكومة الشرعية من أجل السلام والاستقرار” على حد زعمه.

وتابع ألطون: “ستواصل تركيا تحت قيادة رئيسها، رجب طيب أردوغان، الإيفاء بوعودها والتزاماتها رغم أنشطة القوى المزعزعة للاستقرار في المنطقة، إننا دولة ذات قدرات على ملاحقة الإرهابيين في سوريا والعراق مع دعم أشقائنا وشقيقاتنا في ليبيا بشكل متزامن”، على حد ادعائه.

وتمثل تصريحات تركيا تحديا للمجتمع الدولي الذي دعا إلى التهدئة وإعلان هدنة إنسانية في ليبيا في شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال للسلطات الصحية من أجل مواجهة كورونا.

وتواصل حكومة أردوغان دعمها لفائز السراج بدعم مليشياته بالأسلحة والعتاد العسكري في خرق لقرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى تزويد صفوف مليشياته بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وأفشلت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم الثلاثاء هجوما لمليشيات السراج والمرتزقة السوريين في محيط قاعدة الوطية الجوية، وسقط خلالها 5 من القادة الميدانيين للمليشيات، إضافة إلى 13 عنصرا مسلحا في حصيلة أولية، بحسب مصادر عسكرية لـ”الساعة 24”.