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العدالة والتنمية التركي: أردوغان يتابع التطورات في ليبيا بشكل شخصي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، اليوم الثلاثاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، “تحرز تقدما يوما بعد يوم”، في مواجهة الجيش الليبي.

وبحسب وكالة “الأناضول”، أضاف المتحدث باسم  حزب العدالة والتنمية، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مؤكداً أن أردوغان جدد دعم أنقرة القوي لقوات حكومة الوفاق.

وأشار جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء،  إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الوفاق، يتماشى مع مصالح أنقرة، وفق قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • بعون الله تعالى يا معتوه أنت والانكشارية إلى العار والهزيمة في ليبيا الان وغدا جهنم وبئس المصير

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  • اى تقدم ياحمار وللمرة الثالثة يفشل ويندحر المرة الاولى فى ابوقرين والمرة الثانية فى ترهونة والمرة الثالثة فى الوطية والرابعة والخامسة ان شاء الله فى طرابلس ومصراته والسادسة فى انقرة عندما يتم سحله على يد ثورة الجياع فهو ابن مجنونة ترك الكورونا ودخل المستنقع التركى فهل يستطيع اعلان اسماء قتلاه فى العملية من الاتراك ام يحاكم من يعلن اسم واحد بينما الجيش الوطنى يعلن اسماء الشهداء ويفتخر به اما الاتراك فملعونين فى ليبيا وسيتم قتل اى كلب منهم فى ليبيا على مر الزمان

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