العدالة والتنمية التركي: أردوغان يتابع التطورات في ليبيا بشكل شخصي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، اليوم الثلاثاء، إن قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة، “تحرز تقدما يوما بعد يوم”، في مواجهة الجيش الليبي.

وبحسب وكالة “الأناضول”، أضاف المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أن الرئيس التركي رجب أردوغان يتابع التطورات في ليبيا عن كثب بشكل شخصي، مؤكداً أن أردوغان جدد دعم أنقرة القوي لقوات حكومة الوفاق.

وأشار جليك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب، خلال اجتماع اللجنة المركزية للعدالة والتنمية، عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء، إلى أن التقدم الذي تحرزه قوات الوفاق، يتماشى مع مصالح أنقرة، وفق قوله.