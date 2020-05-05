الصهبي: الرائد امسيك إستشهد في عملية غادرة من طيران الإحتلال التركي المدعوم من الخونة والعملاء

ليبيا – نعى عضو مجلس النواب عن مدينة الرجبان اليوم الثلاثاء آمر قوة حماية قاعدة عقبة بن نافع الجوية الرائد أسامة امسيك .

الصهبي أضاف في تدوينة على موقع “فيسبوك” نعى فيها امسيك قائلاً :” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نعزي أخوتنا وأهلنا في مدينة الزنتان ونسأل الله العظيم أن يرحم ويغفر للشهيد بأذن الله صديقنا العزيز الرائد أسامة أمسيك “.

وأضاف الصهبي بأن الرائد امسيك توفي في عملية غادرة من طيران الاحتلال التركي المدعوم من الخونة والعملاء داخل ليبيا.

واختتم عضو البرلمان عن مدينة الرجبان قائلاً :” اللهم أجعل مثواه الجنة رفقة الشهداء والصديقين، فقد كتب أسامة مجداً وتاريخاً مشرفاً وسيبقى أسمه أبد الدهر بين أبطال الوطن” .

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