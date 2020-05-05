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بومطاري ولملوم يزوران تركيا “سراً”.. ويعودان رفقة مستشارين أتراك

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص| 218

أفاد مصدر أمني لقناة 218، بأن وزيرا المالية والعدل بحكومة الوفاق، فرج بومطاري ومحمد لملوم، وصلا إلى طرابلس مساء أمس عبر مطار معيتيقة الدولي قادمين من تركيا، وكان برفقتهما مستشارين أتراك لم تعرف صفتهما.

وأضاف المصدر أنه وفور هبوط الطائرة توجه الوفد إلى مقر قوة الردع الخاصة، وأثناء دخولهم عبر البوابة 9 B لم يمروا على مكتبي الجوازات والمخابرات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الرحلة تزامنت مع وصول حافلات تقل مرتزقة سوريين قادمين من مصراتة إلى طرابلس تم نقلهم الى مقر قوة الردع الخاصة عن طريق التنسيق مع قوة الردع.

وكان مصدر أفاد قناة “218”، بأن طائرة تابعة لإحدى الشركات الليبية هبطت مساء الاثنين في مطار معيتيقة الدولي، قادمة من مطار أنقرة، وعلى متنها عدد من المرتزقة السوريين.

وأضاف أن المرتزقة الذين وصلوا يُقدر عددهم بـ130 مقاتلا، مشيرا إلى أن هيئة المقاتلين تغلب عليها سمات التطرف على عكس المقاتلين الذين قدموا في الرحلات السابقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • How long should the good people of Libya wait till all western ports (land, sea, air ) get totally burned & become useless by all means since they serve as a vehicle/bridge/tool to murder great Libyans, how long?whrn???

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