بومطاري ولملوم يزوران تركيا “سراً”.. ويعودان رفقة مستشارين أتراك

خاص| 218

أفاد مصدر أمني لقناة 218، بأن وزيرا المالية والعدل بحكومة الوفاق، فرج بومطاري ومحمد لملوم، وصلا إلى طرابلس مساء أمس عبر مطار معيتيقة الدولي قادمين من تركيا، وكان برفقتهما مستشارين أتراك لم تعرف صفتهما.

وأضاف المصدر أنه وفور هبوط الطائرة توجه الوفد إلى مقر قوة الردع الخاصة، وأثناء دخولهم عبر البوابة 9 B لم يمروا على مكتبي الجوازات والمخابرات.

وأشار المصدر إلى أن هذه الرحلة تزامنت مع وصول حافلات تقل مرتزقة سوريين قادمين من مصراتة إلى طرابلس تم نقلهم الى مقر قوة الردع الخاصة عن طريق التنسيق مع قوة الردع.

وكان مصدر أفاد قناة “218”، بأن طائرة تابعة لإحدى الشركات الليبية هبطت مساء الاثنين في مطار معيتيقة الدولي، قادمة من مطار أنقرة، وعلى متنها عدد من المرتزقة السوريين.

وأضاف أن المرتزقة الذين وصلوا يُقدر عددهم بـ130 مقاتلا، مشيرا إلى أن هيئة المقاتلين تغلب عليها سمات التطرف على عكس المقاتلين الذين قدموا في الرحلات السابقة.

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