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السني يطلب من أعضاء مجلس الأمن عدم وصف القوات التابعة للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طلب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، من المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مجلس الأمن عدم استخدام وصف «الجيش الوطني» على القوات التابعة للقيادة العامة، التي حملها المسؤولية عن عديد الانتهاكات التي وقعت في البلاد خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا على أن القضاء الوطني «عازم على ملاحقة كل من اقترف جرماً بحق الليبيين على الأراضي الليبية».

جاء ذلك في كلمة السني التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، التي قدمت خلالها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا إحاطة حول تطورات الوضع في ليبيا، ودعت المجلس إلى تفويض المحكمة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.

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وقال السني في بداية كلمته «إن تحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية» وأن القضاء الليبي «ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين، حتى الهاربين منهم والخارجين عن القانون»، مؤكدا استمرار تعاون السلطات الليبية «مع المحكمة الجنائية الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة كدور مكمل»،

كما أكد أن «القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرماً بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم»، لافتا إلى أنه «يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي» ارتكبتها القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل2019، التي حملها مسؤولية «العديد من الانتهاكات التي ارتكبت قبلها في مدن الشرق الليبي والجنوب، مثلما وقع من خطف وقتل واعدامات علنية في بنغازي في الشرق ومجزرة مرزق الجنوب ومجزرة طلبة الكلية العسكرية في طرابلس وغيرهم من الانتهاكات».

المدعي العام العسكري أصدر أمرا بالقبض على حفتر
كما أكد السني في كلمته أن المدعي العام العسكري في ليبيا «أصدر منذ فترة، أمراً بالقبض على عدد من المجرمين والخارجين عن القانون على رأسهم» المشير خليفة حفتر وقيادات أخرى، منوها إلى أن «اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، الصادرة بقرار ٧٣٥-٢٠١٩، في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث والذي سيتم تقديمه الى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن».

ورأى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن تقارير بنسودا «السابقة 17 – 18، تشير جميعها باتهام قوات حفتر صراحة بارتكاب العديد من جرائم حرب، من غارات جوية وقصف عشوائي للمدنيين وللمرافق المدنية وغير ذلك من انتهاكات جسيمة»، مشيرا إلى القصف المتكرر الذي استهدف مستشفى الهضبة وقطع المياه والكهرباء والغاز عن طرابلس، معتبرا أنها أفعال «ترتقي الى جرائم ضد الانسانية».

حكومة الوفاق اتخذت إجراءات سريعة لحماية المهاجرين
وبشأن أوضاع المهاجرين، أكد السني أن حكومة الوفاق «قامت بعدد من الإجراءات السريعة لحمايتهم، تمثلت في الإسراع بنقلهم من المناطق التي تشهد الاشتباكات ومتابعة احوالهم المعيشية والطبية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة»، لكنه رأى «أن هذا قد لا يكون كافيا» بسبب استمرار الهجوم على طرابلس.

وطلب السني من المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء مجلس الأمن عدم استخدام تسمية «الجيش الوطني» عند وصف القوات التابعة للقيادة العامة، معتبرا أنها «مليشيا تسمي نفسها جيش»، مدللا على ذلك بما أوردته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحاطتها لمجلس الأمن وتقارير صادرة عن خبراء تابعين للمنظمة الدولية عن الوضع في ليبيا على مدى السنوات الماضية.

الدول والمسؤولون خارج ليبيا يدعمون ويمولون الانتهاكات
وحمل مندوب ليبيا في كلمته «الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون هذه الانتهاكات الجسيمة» المسؤولية عما يحدث، وكذلك «استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات»، آملا من مجلس الأمن «العمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن، حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح وصريح لمحاسبتهم».

وفي ختام كلمته، ذكر السني مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه ما يحدث في ليبيا، مشددا على «أخذ موقف حازم لصالح العدل والقانون والمحاسبة»، مشيرا إلى أن القوات التابعة للقيادة العامة مستمرة في الهجوم على طرابلس رغم إعلانها وقف العمليات العسكرية من جانبها الذي وصفه بـ«الكاذب»، مؤكدا على تمسك حكومة الوفاق بحقها «المشروع في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وضرب كل بؤر المعتدين والخارجين عن القانون».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا ولا تمثل الا مرتزقة ومليشيات ارهابية وهو عار على المجتمع الدولى المنافق اما الجيش الوطنى ياميبون فمعترف به فى كل بيانات الاتحاد الاوربى والامم المتحدة التى تعترف بمجلس نواب الشعب الليبى الذى انشأ هذا الجيش بقرار من المجلس وباعتراف سيالة الزبالة فى تسجيل مرئى اما انت فلا وزن لك اصلا امعة المفروص تمثل تركيا لا ليبيا اتفووووه عليك كلب حقير

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  • مندوب موزه واردوغان يتعاطى الترامادول ومهبول اضحوكة الامم المتحدة عندما قال ان الجندويد هم من يغلقون ابار النفط ولكى تعلم سخرية المجتمع الدولى اتحداك تعمل مقابلة بين السراج او سيالة مع وزير خارجية امريكا مستحيل طبعا لانهم يعتبرونكم خدام لهم تلعقوا الاحذية وتنفذوا دوركم القذر

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  • عقابها واحد ميبون وزامل كمندوب لليبيا فى الأمم المتحدة لكن حتى اللى اوفده ميبون زيه لأن الكلام اللى قاله لا يصدر إلا من شخص ميبون فى تينته .

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  • وصمة عار على الامم المتحدة ان تسمح لهذا المجرم ان يتطاول على جيش ليبيا الوطنى ويمثل ليبيا بينما هو يعمل لحساب عصابة اجرامية من الدواعش وجبهة النصرة ومجرمين دوليين مطلوبين للمجتمع الدولى بدعم زعيم الارهاب العالمى اردوغان ووزير مالية الارهاب العالمى تميم وواضح ان المنظمة الدولية انحرفت عن ميثاقها وبدلا من دعم السلم العالمى تتدعم الارهاب الدولى علنا وبلا كسوف وتسمح لهذا الخروف ان يتطاول على الشرفاء دون ان يقطع لسانه

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  • المضحك ان اسماء الخوان معكوسة مثل مخهم فزمان كان يسمى المرأة الدميمة جميلة والان نرى اسم السنى يطلق على واحد من شر خلق الله من الرويبضة الذين حذرنا منهم رسول الله اخر الزمان فى الحديث الشريف
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة

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