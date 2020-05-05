القيادة العامة: تم صدت هجوم الميليشيات الموالية للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع

ليبيا – نشر الاعلام الحربي بالقيادة العامة اليوم الثلاثاء إيجاز عسكري حول معركة الدفاع عن قاعدة عقبة بن نافع الجوية .

الإعلام الحربي أوضح بأنه قد قامت ميليشيات الوفاق الموالية للعدوان التركي صباح اليوم 12 رمضان وتحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادر على قاعدة عقبة بن ناقع العسكرية .

وإختتم الاعلام الحربي إيجازه بالقول :” وكعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد ، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً ، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية