موظفو ديوان المحاسبة يدينون اختطاف قرقاب من قبل داخلية الوفاق

أدان أعضاء وموظفو ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، عملية

اختطاف مدير الإدارة العامة للرقابة المالية للقطاع العام، رضا قرقاب، من قبل مجموعة

مسلحة تابعة لوزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، أمس

الاثنين، لمنعه من أداء عمله في انتهاك صارخ للقانون على حد وصفهم.

واستنكر أعضاء وموظفو الديوان، في تسجيل مصور بموقع

التواصل الاجتماعي فيسبوك، واقعة الاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري لموظف عام يرأس

أهم الإدارات المعنية بالرقابة على الأموال العامة بالديوان، داعين مجلس النواب الموازي،

للتحقيق في هذه الواقعة وكل ما ورد في بيان وزارة الداخلية من مغالطات، والإفراج الفوري

عن قرقاب المحتجز دون وجه حق، على حد قولهم

