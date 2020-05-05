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كاتب تركي يحتفي بمقتل الرائد «أسامة امسيك» في قاعدة الوطية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعرب الكاتب التركي، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إسماعيل ياشا، عن سعادته لاستشهاد الرائد أسامة امسيك، في قاعدة الوطية “عقبة بن نافع”، وذلك في تدوينة على حسابه بـ”تويتر” اليوم الثلاثاء.

قال “ياشا” على حسابه في تدوينة باللغة التركية، وترجمتها “الساعة 24”: “أسامة امسيك، ذو الأيدولوجية السلفية، والذي كان قائداً للإرهابيين الموالين لحفتر، قُتل في قاعدة الوطية في ليبيا”.

وخاطب “ياشا” المليشيات والمرتزقة السوريين ممن هاجموا القاعدة الجوية قائلاً: “شباب.. ألا تدعونني لأفطر معكم اليوم في الوطية؟”.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الرائد أسامة امسيك الزنتاني وباقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين سقطوا اليوم مُقبلين غير مدبرين في ساحات العز والشرف أثناء صدّ الهجوم الغادر للمليشيات الموالية للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع – الوطية.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يااخوانى ياحقير يالوطنى هذا الشهيد البطل دحر كلابكم وافشل مخطط المعتوه فى الوصول للقاعدة ومن يفطر فى القاعدة ويحتفل بالانتصار وكسر انف اردوغان للمرة الثالثة والاولى كانت فى ابوقرين بعج استشهاد امر المنطقة الوسطى والان تنعم بالهدنة بعد كسر المصاريت واسقاط كل الطائرات المسيرة ومن قبلها بعد استشهاد امر اللواء التاسع احتفلنا بتحرير سرت وبعد استشهاد الرائد اسامة سنتحتفل بتحرير طرابلس كما تحررت من قبل القاهرة والخرطوم من دنس الخوان رحم انف اردوغان ولعلك تتذكر سحقحهم فى رابعة وين مرشد العام انه الان بيتناك مثل النسوان فى الليمان وفى الخرطوم تم زف الاخوان فى سيارات نقل الحيوانات فى شوارع الخرطوم وغدا زفة طرابلس ستكون هائلة يعقبها زفة اسطنبول للمعتوه المهبول وكما قال زعيم المعارضة التركية ان اردوغان سيسقط قريبا ونحن نثق فى ذلك بعد ان اصبح مسخرة فى انقرة وهزائم فى كل مكان

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