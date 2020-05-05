كاتب تركي يحتفي بمقتل الرائد «أسامة امسيك» في قاعدة الوطية

أعرب الكاتب التركي، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إسماعيل ياشا، عن سعادته لاستشهاد الرائد أسامة امسيك، في قاعدة الوطية “عقبة بن نافع”، وذلك في تدوينة على حسابه بـ”تويتر” اليوم الثلاثاء.

قال “ياشا” على حسابه في تدوينة باللغة التركية، وترجمتها “الساعة 24”: “أسامة امسيك، ذو الأيدولوجية السلفية، والذي كان قائداً للإرهابيين الموالين لحفتر، قُتل في قاعدة الوطية في ليبيا”.

وخاطب “ياشا” المليشيات والمرتزقة السوريين ممن هاجموا القاعدة الجوية قائلاً: “شباب.. ألا تدعونني لأفطر معكم اليوم في الوطية؟”.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، الرائد أسامة امسيك الزنتاني وباقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين سقطوا اليوم مُقبلين غير مدبرين في ساحات العز والشرف أثناء صدّ الهجوم الغادر للمليشيات الموالية للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع – الوطية.