«الإعلام الحربي»: تكبيد المليشيات أكثر من 40 قتيلا وعشرات من الجرحى والأسرى في هجوم «الوطية»

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح اليوم الثلاثاء، بشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن ناقع- قاعدة الوطية العسكرية.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، فإن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح اليوم الثلاثاء تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن ناقع – قاعدة الوطية العسكرية.

وتابعت شعبة الإعلام الحربي:” كعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرائد أسامة امسيك الزنتاني وباقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين سقطوا اليوم مُقبلين غير مدبرين في ساحات العز والشرف أثناء صدّ الهجوم الغادر للمليشيات الموالية للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع – الوطية.

وأفشلت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء هجوما لمليشيات السراج والمرتزقة السوريين في محيط قاعدة الوطية الجوية، وسقط خلالها 5 من القادة الميدانيين للمليشيات، إضافة إلى 13 عنصرا مسلحا في حصيلة أولية، بحسب مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″.

وسبق أن كشفت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24” عن تمكن القوات المسلحة العربية الليبية من صد هجوم للمليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج في محيط قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح.

وأكدت المصادر العسكرية ارتفاع عدد القتلى في صفوف المليشيات المسلحة خلال الهجوم إلى 18 مسلحا، موضحة أن أبرز عناصر المليشيات الذين سقطوا خلال مواجهة الجيش العربي الليبي في محيط قاعدة الوطية القائد الميداني في مليشيات الزاوية فراس عمار السلوقي الملقب بـ”الوحشي”، وهشام البرشيني أحد قادة “الزاوية” أيضا.

وقالت المصادر إن الجيش الليبي كبّد المليشيات خسائر فادحة في أرواح قادة الهجوم ومن بينهم عبد الرحمن الشاوش آمر مليشيا “القبرا” من مصراتة، ومحمد مطوع نالوت آمر مليشيا “الصمود”، مشيرة إلى أن مليشيات مصراتة فقدت أيضا كلا من بسام محمد وعلي كعوان وعماد الجمل وأحمد أبوروين.

وأضافت المصادر أن مليشيات الزاوية فقدت خلال الهجوم الفاشل كلا من أحمد الصيني وأحمد حمودة ومؤيد جبودة، فيما سقط من مليشيات زوارة القائد الميداني مينيغ يحيى وكل من مسقط قري ومينيغ عبد العزيز ونزار المنصوري، ومن مليشيات تاجوراء عبد المالك كرير وطارق مصدق، ومن مدينة راقدالين وهاب راشد.