أول دفعة من العالقين تتجه إلى ليبيا

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، مغادرة إحدى طائراتها وعلى متنها عدد من الليبيين العالقين في تركيا، بسبب الإغلاق الأخير الذي حدث في أغلب الدول وتوقف الطيران الدولي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الخطوط الجوية أن الطائرة في طريقها إلى الأراضي الليبية بعد تجهيز طاقمها استعدادا، من مطار إسطنبول الدولي في أولى الرحلات للعودة بالليبيين العالقين في تركيا.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أ. د بدر الدين النجار، قال الأحد، إنه “لن يعود أي مواطن إلى ليبيا إلا بعد خضوعه للإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة والتأكد من خلوه من كورونا”.

وأضاف النجار، في تصريح، أن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

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