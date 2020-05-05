“طرابلس المركز” تطلق سلسلة من الخدمات للمواطنين

أطلقت بلدية طرابلس المركز، جملة من الخدمات للمواطنين شملت إيصال الغاز والخبز إلى جانب استعدادها لإطلاق تطبيق حجز مواعيد مراجعة المصارف التجارية.

ومنذ أن بدأت مؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا شرعت البلدية في إعداد خطة تهدف لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبعد مرور نحو أسبوعين على بدئها تقديم خدمة الغاز للمنزل، أعلنت البلدية عن توصيل 4620 أسطوانة غاز.

وكانت البلدية قد أعلنت قبل أيام إبرامها اتفاق مع شركة متخصصة في التصميم الإلكتروني وبالتعاون مع مصرف الجمهورية يقضي بتصميم منظومة تعمل على ترتيب مواعيد مراجعة العملاء لفروع المصرف والحصول على موعد استلام السيولة دون إحداث طوابير وتجمعات أمام المصارف.

ولم تتوقف خدمات البلدية عند هذا الحد، بل قدمت في وقت سابق خدمة توصيل الخبز وتوزيعه على المحال التجارية لضمان تدفقه للمواطنين في ظل أزمة وباء كورونا.

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