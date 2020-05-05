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ميليشيات الوفاق تنفذ أوامر أردوغان وتساند أطماعه الاستعمارية في السيطرة على ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عقب كلمة متلفزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، وقوله إن “أخبارا سارة جديدة” ستأتي من ليبيا قريبا، شنت ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية غرب ليبيا.

التصريحات تؤكد أن ميليشيات الوفاق تنفذ أوامر أردوغان وتساند أطماعه الاستعمارية في السيطرة على ليبيا، وهذا يثبت من خلال العملية العسكرية التي بدأتها بعد ساعات من تصريحات أردوغان لمجموعات الوفاق لمحاولة السيطرة على قاعدة “الوطية” غربي البلاد.

وكان أردوغان قال في كلمة متلفزة عقب اجتماع للحكومة التركية يوم الاثنين: “بمشيئة الله تعالى ستردنا قريبًا أنباء سارة جديدة من ليبيا، حيث أن أمن ليبيا وسلامة ورخاء شعبها هما مفتاح الاستقرار في كامل منطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط”.

وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لـ”حكومة الوفاق” الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من صد هجوم للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محيط قاعدة عقبة بن نافع الجوية في منطقة الوطية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • هذه أكاذيب وتهويل إعلامي وبروبقاندا خليجية مصرية ـ فقط لأثارة الفتن –
    ربما الأطماع الخليجية المصرية التي ترعى مصالح بني صهيون ـ هم الذين تصل أطماعهم للاستيطان وصفقة القرن ومشاريع سماسرة الخليج وأطماعهم في ثرواث الدول العربية بحجة التطور الذي جلب البلاء والعار حتى لبلاد الحرمين الشريفين ـ ومحاولة زعزعة الأمن في الشمال الأفريقي ودول المغرب العربي .. وهذا واضح للعديد من مواطنين وأمناء وعسكريين في الوطن العربي والعالم الأسلامي .

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  • يجب أن تكون هناك ندوات إسلامية وثقافية عربية توضح الطريق لتخفيف الضغط الاعلامي وتوضيح المسار الثقافي والاجتماعي الديني الخاص بالدول بعيدا عن الاحزاب والغلو والتطرف والغور في التاريخ والحروب ـ ورسم خطة الادارات وتثقيف الجيل القادم وإعطائهم فرص لطرح وجهات النظر ـ وإعطاء الطلاب والادارات فرص لفهم محتواهم الديني والاجتماعي وتوضيح المسؤليات للوقوف بتباث أمام الأزمات وتنمية شخصية العربي المسلم .

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