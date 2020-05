أعلنت شعبة

الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الثلاثاء مقتل 40 فردا من قوات الوفاق خلال

المعارك التي جرت اليوم في قاعدة الوطية.

وأوضحت الشعبة

في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن قوات الوفاق شنت هجوما مدعوما

بغطاء جوي تركي على القاعدة إلا أن الجيش تصدى لهم ونجح في قتل عدد منهم وأسر عدد

آخر.

