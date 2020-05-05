وزير الصحة يفتتح برج الأمل بمركز بنغازي الطبي لمجابهة كورونا

افتتح وزير الصحة سعد عقوب رفقة رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فتحية العريبي برج الأمل البرج الثالث في مركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا إن وجدت.

وأوضحت العريبي أن البرج يعتبر مثاليا جدا لاستقبال الحالات، كونه يضم أبوابا خاصة به، ومعزولا عن الأبراج وعن المستشفى أيضا.

وأشارت العريبي إلى أن البرج الثالث بسعة مئتين وخمسين سريرا إيوائيا، وأربعة وستين سرير عناية فائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات وغرف العناية الفائقة وأقسام إيوائية، وغرف أيواء للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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