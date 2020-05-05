الدينار يسجّل “صعودا خجولا” في تداولات مساء الثلاثاء

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر و واتساب”.

وهبط الدولار نحو 7 قروش، وتداوله التجار مع حلول الساعة 16:30 بـ6.21 دنانير، كما سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية لتركيا 6.40 دنانير.

وواصل الدينار صعوده أمام اليورو الذي فقد بدوره 3 قروش من قيمته مسجلا 6.78 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، فقد تراجعت الليرة التركية إلى 83 قرشا لليرة، وسجل الدينار التونسي خسارة قدرها 7 قروش ليتم تداولها بـ2.10 دينار.

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