اخبار ليبيا الان

الدينار يسجّل “صعودا خجولا” في تداولات مساء الثلاثاء

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بشكل طفيف في السوق السوداء التي تنشط في غرف “فايبر و واتساب”.

وهبط الدولار نحو 7 قروش، وتداوله التجار مع حلول الساعة 16:30 بـ6.21 دنانير، كما سجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية لتركيا 6.40 دنانير.

وواصل الدينار صعوده أمام اليورو الذي فقد بدوره 3 قروش من قيمته مسجلا 6.78 دنانير.

وبشأن العملات الأخرى، فقد تراجعت الليرة التركية إلى 83 قرشا لليرة، وسجل الدينار التونسي خسارة قدرها 7 قروش ليتم تداولها بـ2.10 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك