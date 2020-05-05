«حافظ الغويل»: حكومة «السراج» فشلت على مدى 5 سنوات وهي سبب تدهور الاقتصاد الليبي

قال المستشار السابق للبنك الدولي “حافظ الغويل” إن حكومة الوفاق فشلت فشلا ذريعا على مدى الخمس سنوات الماضية في توفير أبسط أنواع الخدمات رغم أنه كان لديها الميزانيات والأموال ولكنها فشلت في تحسين وضع المواطن الليبي من كل النواحي سواء من أمن وكهرباء ومياه وحتى القمامة وكل شيء يتعلق بالمواطن.

وأضاف “الغويل” في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا -مساء الاثنين، أن: “حكومة الوفاق تريد استغلال الحديث العالمي عن الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وما تسبب فيه الوباء من مشاكل اقتصادية في معظم دول العالم، لكن في ليبيا الوضع يختلف حيث أن انهيار أسعار النفط لم يكن له تأثير كبير نظرا لإغلاق منشآت النفط في ليبيا قبل الأزمة” على حد تعبيره.

وتابع “الغويل”: “الاقتصاد الليبي متضرر من أساسه وليس بسبب كورونا نتيجة السياسات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة وعلى رأسها حكومة الوفاق التي تعتبر الحكومة الأطول عمرًا خلال السنوات الماضية ولها خمس سنوات دون أن تحلّ أيا من المشاكل التي يعاني منها المواطن”.

وتعليقا على الأزمة مع مصرف ليبيا المركزي اعتبر “الغويل” أن: “المشكلة في حكومة الوفاق والتي يجب أن تحاول توفير بعض الخدمات للمواطن الليبي بدل محاولة لوم البنك المركزي وغيره من المؤسسات وطلب أشياء مستحيلة” بحسب تعبيره.