«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه

أكدت القيادة العامة، مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية الرائد أسامة أمسيك الزنتاني، في اشتباكات اليوم مع قوات حكومة الوفاق، ونعت في بيان، أسامة أمسيك، و«باقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين سقطوا اليوم»، أثناء صد هجوم على قاعدة الوطية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت عملية «بركان الغضب» مقتل أسامة امسيك، في هجوم صباح اليوم الثلاثاء.

«بركان الغضب» تعلن مقتل آمر قوات القيادة العامة في قاعدة الوطية

وأشارت العملية إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير عشرة آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة، بينهم امسيك، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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