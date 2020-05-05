الغزوي : امسيك سار في عقبة بن نافع على درب عمه وجعلها غصة لحلف ” فجر ليبيا “

ليبيا – نعى لواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة باسمه وإسم كافة منتسبي المجموعة الرائد أسامة امسيك الزنتاني آمر قوة حماية قاعدة عقبة بن نافع الجوية الذي سقط مع عدد من الجنود في مواجهات اليوم بغارات جوية تركية .

وقال اللواء الغزوي في بيان نعي للفقيد ورفاقه تلقته منه المرصد أن ” الرائد أسامة امسيك الذي سقط بنيران طيران العدو التركي على ثرى قاعدة البطل العربي الفاتح عقبة بن نافع قد سار على نهج عمه البطل اللواء طيار مقاتل أبوالقاسم امسيك وقاد جنوده على نفس الطريق حتى سقط مع كوكبة منهم مقبل في ميدان الشرف لصون القاعدة من دنس حلف فجر ليبيا حتى جعلها غصة في حلوقهم ” .

بالصور | القصة الكاملة لعملية ” نار المروج ” في ذكراها الـ 33. #ليبيا تقرير تسلسلي من #المرصد يكشف تفاصيل المواجهة البحرية الليبية الأمريكية أثناء نزاع سنة 1986 على " خط 32 ".

https://t.co/36E2jHRKmQ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 26, 2019

وأضاف :” شهدنا بطلنا أسامة اليوم وهو يتصدى للطيران التركي لتحقيق السيادة في قاعدة عقبة بن نافع حتى دفن أوهام رجب المعتوه فيها قبل أن يُدفن هو في ثرى الزنتان ، وعاصرنا عمه أطال الله في عمره سنة 1981 صقرًا فوق مياه خليج سرت الطاهرة حتى سقطت طائرته وأستهدفت خوافرنا وأستشهد من أستشهد في تلك المواجهات الجوية والبحرية ورُسمت بدمائهم الزكية السيادة الليبية على مياه الخليج في نهاية المطاف من قاعدة القرضابية كما أسامة في عقبة ” .

وأكد اللواء الغزوي إن ” هذا فخر ما بعده فخر للفقيد وعائلته مشيرًا إلى أن قيادة الرائد أسامة لمقاتليه في الميدان حتى سقط في مقدمتهم وهو يعلم أن طيران العدو فوقه برؤى العين إنما يدل على شجاعته ووطنيته وعقيدته العسكرية الراسخة التي تشبع بها في بيت الأكارم من آل امسيك في الزنتان ” وذلك وفق تعبيره .

أردوغان في كلمة متلفزة موجهة قبل قليل للأتراك : قواتنا المسلحة التركية في الداخل والخارج تكافح التنظيمات الإرهابية (الأكراد) وهي تعمل 24 ساعة لأجل دولتنا كما في #سوريا وننتظر أخبار سارة وبشرى من #ليبيا خلال الأيام القادمة حيث نرفض هناك مايقوم به الإنقلابي #حفتر. #المرصد pic.twitter.com/MGw7tUbr6N — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 4, 2020

وفي ختام بيانه قال اللواء الغزوي : ” عازمون على مواصلة المسير حتى تحقيق ماكان يرابط لأجله أسامة امسيك ورفاقه في عقبة بن نافع منذ 2014 وهذه التضحيات في مواجهة العدوان التركي بترسانته وتمريغ أنف رجب المعتوه في الطين بعدما كان ينتظر أمس البشريات والأخبار السارة فحولها إلى كابوس وهذا فخر ووسام للجيش الليبي وكل العرب ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية