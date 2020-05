رحمون: مرتزقة أردوغان في ليبيا شوهوا اسم سوريا والمعارضة

هاجم ‏‏عضو هيئة المصالحة الوطنية بسورية عمر رحمون،

اليوم الثلاثاء، مرتزقة الرئيس التركي رجب أردوغان، الذين يقاتلون في ليبيا،

واتهمهم بتشويه اسم سوريا.

وقال رحمون في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل

الاجتماعي “تويتر إن مرتزقة أردوغان من السوريين ذهبوا ليقاتلوا معه الشعب الليبي،

مشيرا إلى أنهم شوهوا اسم بلادهم بعد اقتران صفة المرتزق بهم، واسم المعارضة خاصة.

وأكد رحمون أن صفة مرتزق يرفضه ويأباه أقل الناس، وحولوا

كل المعارضة إلى مرتزقة.

