اخبار ليبيا الان

رحمون: مرتزقة أردوغان في ليبيا شوهوا اسم سوريا والمعارضة

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هاجم ‏‏عضو هيئة المصالحة الوطنية بسورية عمر رحمون،
اليوم الثلاثاء، مرتزقة الرئيس التركي رجب أردوغان، الذين يقاتلون في ليبيا،
واتهمهم بتشويه اسم سوريا.

وقال رحمون في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل
الاجتماعي “تويتر إن مرتزقة أردوغان من السوريين ذهبوا ليقاتلوا معه الشعب الليبي،
مشيرا إلى أنهم شوهوا اسم بلادهم بعد اقتران صفة المرتزق بهم، واسم المعارضة خاصة.

وأكد رحمون أن صفة مرتزق يرفضه ويأباه أقل الناس، وحولوا
كل المعارضة إلى مرتزقة.

The post رحمون: مرتزقة أردوغان في ليبيا شوهوا اسم سوريا والمعارضة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اللهم ارحم الشهداء
    Tunisia will lose its stability through Turkey dreams in Libya
    ،،،،،،
    The Dirty National ACCORD Government
    has to be got rid off
    Tripoli is full of foregin fighters
    Turkey Supportes terrirism in Libya
    حكومة الملشيات التركية هي حكومة قذرة ولابد يحاربها العالم لأنها مجموعات ارهابية
    اللهم خلص ليبيا من قنونو (عار لأهل زليتن ) وكل الخونة والعملاء الذين جلبوا الاستعمار

    رد

  • كل فرد مليشياوي هو سائر علي العمياني في الركب الأخواني عليه ان يراجع نفسه فهذه حقيقة الاخواني من انت تحارب بالنيابه عنه وعن اولاده بالرجوع لتاريخ العلاقة الاستخبارات البريطانية مع الاخوان منذ منتصف الاربعينيات حيث صنعت بريطانيا جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم سري باعتراف “جون كولمان “وكيل المخابرات البريطانية السابق “MI6” ، وإنه تم  إنشائها ، بدعم من مجموعة ضباط في الجهاز منهم “T. E. Lawrence وBertrand Russell وSt John Philby”، بهدف إبقاء الشرق الأوسط وخاصة مصر تحت السيطرة . ارتبطت بريطانيا بالتنظيم حيث كان يتزعمها “حسن البنا”، وقامت بريطانيا بتمويل الجماعة وقتها بمبلغ  (500) جنيه ،بل أمتد الامر إلى المشاركة في التأسيس والدعم باعتراف “حسن البنا” نفسه  كان أول اتصال بين الإخوان والإنجليز في عام 1941، وهو العام الذي ألقى فيه القبض على “حسن البنا”، مؤسس الجماعة، ولكن مع إطلاق سراحه سعت بريطانيا للاتصال بجماعته، و وفرت بريطانيا للتنظيم منذ أربعينيات القرن الماضى الدعم والحماية واللجوء السياسي لعناصره وقياداته ، بل لم تسمح حتى للشرطة الدولية بملاحقة عناصر التنظيم قضائياً إذا استدعى الأمره. اندلعت ثورة 23 يونيو عام 1952  فى عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر الذي كان  يشكل تهديدا لبريطانيا، خاصة بعد تبنيه سياسة عدم الانحياز، وقد وصفت الخارجية البريطانية وقتها سياسته بفيروس القومية العربية، وفي محاولة للتصدي له سعت بريطانيا لاستغلال جماعة الإخوان المسلمين للقضاء عليه. وعقدت لقاءات مباشرة في بداية 1953 بين مسئولين بريطانيين والأخواني حسن الهضيبي، ولأن بعض الوثائق لا تزال سرية فإن المناقشات التي دارت بين الطرفين لم يكشف عنها بعد، إلا أن “ريتشارد ميتشيل”، المحلل الشهير لشئون الإخوان، أشار إلى أن هدف اللقاءات كان دفع الإخوان للمشاركة في مفاوضات الجلاء البريطاني عن مصر، مع ضمان وقوفهم ضد عبد الناصر وواصلت المخابرات البريطانية الدعم والاتصال بقيادات الإخوان المسلمين في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد القبض على قيادات من الإخوان و الحكم على بعض منهم غيابيا بالسجن المؤبد، وأعدام عدد آخر منهم كان من بينهم “سيد قطب” وهو أحد الشخصيات البارزة فى التنظيم،لعبت المخابرات الانجليزية دورا مهم ومؤثرا في هروب عدد من قيادات التنظيم بعد القبض علي “سيد قطب”وإعدامه عام ١٩٦٥ لعب  “ابراهيم منير” أمين عام التنظيم الدولي دورا مهم مع المخابرات الانجليزية ، حيث كوّن فريق استخباراتي من العملاء كان يشرف عليهم، وتم تتويج هذه العلاقة مع ثورات الربيع العربي بدايتاً من الدعم الإعلامي الانجليزي لجماعة الاخوان من الصحف والقنوات الانجليزية وكان واضح تماما تحرك الاعلام الانجليزي لصالح جماعة الاخوان في مصر قبل رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وكشفت منظمة “نيو سنشري” لمكافحة الإرهاب فى يناير 2018 ” أن هذه الجماعة تتبع أسلوب التقية، فالإخوان دائما ما ينادون بالديمقراطية لكنهم يخفون أجندة سرية من أجل تغيير المجتمعات من أجل تمكينهم من السلطة لتنفيذ أجنداتهم التي تتعارض في مبادئها مع ما جاء به القرآن الكريم من دعوات للتسامح والعيش المشترك ومع مبادئ المجتمعات الغربية التي فتحت لهم أبوابها واعتبرتهم مواطنين كغيرهم”

    رد