«عقوب» يفتتح برج الأمل لاستقبال مصابي كورونا في بنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اليوم الثلاثاء، برج الأمل في مركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، فإن رئيس اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا دكتورة فتحية العريبي قالت إن المبنى الذي تم افتتاحه هو البرج الثالث في المركز ويضم 250 سريرا إيوائيا و64 سريرا للعناية الفائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات و العناية الفائقة وأقسام إيوائية للمرضى وغرف إيواء للعناصر الطبية والمساعدة.

وأوضحت العريبي، أن البرج يضم أبواب خاصة به ومعزول عن الأبراج وعن المستشفى أيضا بالإضافة إلى جراج للسيارات بمساحة كبيرة.

وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية الذي قام بتشكيل لجنة طبية استشارية متابعة:” كنا سباقين عن الدول المجاورة في مواجهة كورونا حيث إن ليبيا أول دولة أغلقت حدودها رغم ما تمر به من ظروف حرب، و نجحت اللجنة الطبية في وضع استراتجيات وخطط إحترازية لمواجهة الفيروس”.

وكانت الفرق التابعة للجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي، واصلت أمس الإثنين، حملة المسح العشوائي لفيروس كورونا للمواطنين في مختلف الأحياء السكنية بالبلدية.

وشكلت اللجنة الطبية الإستشارية لمكافحة وباء كورونا في بنغازي فرقًا متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية من المواطنين وإرسال العينات المسحوبة للمعامل المركزي لتحليلها.