انتهاء صيانة مركز العزل الصحي بسبها وتجهيزه للعمل

أكد مدير مركز العزل الصحي بسبها علي السعيدي جاهزية المركز للعمل بشكل كامل، بعد انتهاء عمليات صيانة القواطع وتجهيز الغرف وتركيب أجهزة التنفس الصناعي.

وأوضح السعيدي لقناتنا أن افتتاح المركز جاء بسعة ستين سريرا ويمكن أن يتحمل في الحالات الطارئة مئة سرير، منها عشرة أسرة للعناية الفائقة، مشيرا إلى أن الإدارة قد وضعت عدة تدابير وقائية لضبط العمل داخل المركز بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال السعيدي إن المركز يحوي عدة أجهزة طبية مهمة كجهاز تعقيم الهواء، وأجهزة التنفس الحديثة، وبدل العزل والأقنعة والنظارات الواقية وغيرها من معدات الحماية.

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