وزير الصحة يفتتح برج الأمل بمركز بنغازي الطبي لمجابهة فيروس كورونا

بنغازي 05 مايو 2020 (وال) – افتتاح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب برفقة رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا دكتورة فتحية العريبي برج الأمل (البرج الثالث ) في مركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا لاسمح الله إن وجدت .

يشار إلى أن ” البرج الثالث بسعة سريرية 250 سرير إيوائي و64 آسرة عناية فائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات وغرف العناية الفائقة وأقسام إيوائية أيضا غرف أيواء للعناصر الطبية والطبية المساعدة .

وأوضحت العريبي ” ان البرج يعتبر مثالي جداً لاستقبال الحالات كونه يضم أبواب خاصه به ومعزول عن الأبراج وعن المستشفى أيضا باركين بمساحة كبيرة خاص بالسيارات . (وال – بنغازي)

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