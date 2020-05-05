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وزير الصحة يفتتح برج الأمل بمركز بنغازي الطبي لمجابهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 مايو 2020 (وال) – افتتاح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب برفقة رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا دكتورة فتحية العريبي برج الأمل (البرج الثالث ) في مركز بنغازي الطبي لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا لاسمح الله إن وجدت .

يشار إلى أن ” البرج الثالث بسعة سريرية 250 سرير إيوائي و64 آسرة عناية فائقة، ويضم خدمات طبية من غرف عمليات وغرف العناية الفائقة وأقسام إيوائية أيضا غرف أيواء للعناصر الطبية والطبية المساعدة .

وأوضحت العريبي ” ان البرج يعتبر مثالي جداً لاستقبال الحالات كونه يضم أبواب خاصه به ومعزول عن الأبراج وعن المستشفى أيضا باركين بمساحة كبيرة خاص بالسيارات . (وال – بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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