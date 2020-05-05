بركان الغضب: تفكيك عشرات الألغام في محيط معسكر حمزة

أفادت عملية بركان الغضب، مساء الثلاثاء، بقيام مفرزة الهندسة العسكرية التابعة لقوات الوفاق بتفكيك عشرات الألغام في محيط معسكر حمزة، أشارت إلى أنه تم زرعها من قبل قوات الجيش الليبي.
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أفادت عملية بركان الغضب، مساء الثلاثاء، بقيام مفرزة الهندسة العسكرية التابعة لقوات الوفاق بتفكيك عشرات الألغام في محيط معسكر حمزة، أشارت إلى أنه تم زرعها من قبل قوات الجيش الليبي.
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تعودنا منكم الكذب المهم لو كان عندكم ذرة رجولة اذكروا خسائركم فى الانكسار على اسوار الوطية حيث وقعتم فى المصيدة كالعادة وخسرتم مئات القتلى والجرحى وفشلتم فى الوصول الى القاعدة ثانى مرة ولنتذكر فشلكم 30 مرة فى ااوصول لاسوار مطار طرابلس وكالعادة انتحار بخطة حمار اوهمهم من قبل بدخول ترهونة وطلع ابن ميبونة
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