بركان الغضب: تفكيك عشرات الألغام في محيط معسكر حمزة

أفادت عملية بركان الغضب، مساء الثلاثاء، بقيام مفرزة الهندسة العسكرية التابعة لقوات الوفاق بتفكيك عشرات الألغام في محيط معسكر حمزة، أشارت إلى أنه تم زرعها من قبل قوات الجيش الليبي.