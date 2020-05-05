مقتل “الككلي” وإصابة “بادش” في الهجوم على الوطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مليشيات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء مقتل العديد من القيادات خلال محاولة قوات البركان اقتحام قاعدة الوطية .

وانطلق الهجوم نحو القاعدة 140 كلم جنوب غرب طرابلس بتوجه نحو 500 عربة عسكرية لقوات الوفاق مدعومة بالطائرات التركية المسيرة.

وأكدت عمليات البركان مقتل المدعو الإرهابي “أحمد الككلي” أحد الذين دخلوا مدينة صبراتة وشاركوا في تهريب الإرهابيين من السجون .

كما أعلنت قوات البركان إصابة الإرهابي المدعو “عبدالله بادش” الملقب بــ “الجن” آمر مليشيا “القوة الضاربة” من مدينة مصراتة.

وأكدت عمليات البركان أن إصابة المدعو “بادش” خطيرة وهو يتلقي الإسعافات اللازمة في أحد مستشفيات طرابلس .

ومن أبرز قتلى قوات الوفاق الذين قتلوا خلال الهجوم الفاشل على القاعدة المدعو فراس السلوقي الملقب بـ”الوحشي” وهو الذراع الأيمن للمدعو أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو” تاجر البشر والوقود من سكان مدينة الزاوية.

وظهر الوحشي في أكثر من مناسبة أبرزها لحظة القبض على عقيد طيار عامر الجقم، وهو الشخص الثاني الذي ظهر مع الجقم ويقتل حيث سبقه المدعو نادر المهدي عصمان الذي قتل في معارك طرابلس.

وهو أيضا أحد أذرع مليشيا “ثوار طرابلس” التي شارك معها في القتال ضد القوات المسلحة، كما أنه متهم بارتكاب عدة جرائم جنائية في الزاوية وطرابلس ومسجل على لوائح الشخصيات الخطرة بالمنطقة، ومطلوب لدى مكتب النائب لارتكابه ثمان جرائم قتل في الزاوية وبحرق حرق عشرات المنازل في منطقة ورشفانة بين عامي 2014 و2015.

والمليشياوي “الوحشي” كان في وقت سابق على علاقة وثيقة مع مليشيا “غرفة عمليات ثوار ليبيا” بقيادة المطلوب للنائب العام شعبان هدية المكنى بـ “أبوعبيدة الزاوي”.

وضمن القتلى أيضًا تم توثيق مقتل مؤيد خليفه جبودة، وهشام البريشني، وأحمد حمودة الملقب بالصيني، و أصيل القنطري، وحمزة المغربي، وأحمد الشيباني من مدينة الزاوية.

كما قتل من مدينة مصراتة عبدالرحمن الشاوش، وعماد الجمل، وأحمد بروين، وعلي كعوان، ومن طرابلس قتل امحمد العبية، وأسامة الزريدي.

ومن زوارة قتل محمد الطاوع، ونزار المنصوري، ومن مدينة نالوت محمد مطوع، ووهيب راشد من رقدالين.

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