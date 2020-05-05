عقيلة صالح يناقش آخر التطورات على الساحة الليبية مع عدد من الأكاديميين

ناقش المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحة الليبية، ومن بينها مبادرته التي تقدم بها إلى الشعب الليبي مع عدد من الأكاديميين، حسبما أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي.

وقال “المريمي” في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء جمع صالح بعدد من الأكاديميين في الجبل الأخضر والقبة.

وأطلق عقيلة صالح، في أواخر الشهر الماضي، مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة الليبية.

وأوضح صالح، في كلمة متلفزة، أن المبادرة تتضمن أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كل على حدة، باختيار من يمثله في المجلس الرئاسي.

وأضاف رئيس البرلمان، أن المجلس الرئاسي بعد اعتماده سيقوم بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، ومن ثم تشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات الحكومة.

وتابع عقيلة صالح قائلاً:«بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد، يتم بعده تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية تنبثق عن الدستور المحتمل».