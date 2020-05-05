وزير تونسي سابق: بلادنا في خطر بعد إغراق أردوغان ليبيا بآلاف الإرهابيين

جدد الوزير السابق والنائب الحالي في البرلمان التونسي مبروك كورشيد، اتهاماته لتركيا بضخ الإرهابيين إلى ليبيا، معتبراً أنها لا تريد الخير لبلاده.

وقال في فيديو على صفحته على فيسبوك إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يريد الخير لتونس وليبيا والجزائر، بعد إغراقه ليبيا بآلاف الإرهابيين.

كما رأى أن إرسال 6000 إرهابي على الأقل خلال الشهرين الماضيين إلى ليبيا، هو “وبال شديد على تونس ومصيبة كبيرة على ليبيا والدول المحيطة بها وشعوبها”، مشيرا إلى أن “وجود الإرهاب بالقرب من الحدود التونسية مباشرة، “استنزف المالية التونسية العمومية والموارد البشرية، بعد أن أصبحت 15 بالمائة من الميزانية موجهة إلى التسليح والأمن، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 3 بالمائة سنة 2010”.

إلى ذلك، أضاف كورشيد وهو نائب عن حزب “تحيا تونس”، أن “رجم ليبيا بـ6000 إرهابي هو رجم لتونس”، داعيا إلى ضرورة التصدي لهذا الأمر لأنّه يدخل في إطار الأمن القومي التونسي، موضحا أنّ تأصيل المعارك في ليبيا وتعزيزها أرهق الاقتصاد التونسي، حيث توقف تصدير السلع وإرسال اليد العاملة إلى ليبيا وتمّ حرمان تونس من المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

وكان النائب نفسه انتقد الأسبوع الماضي اتفاقيتين كان من المفترض أن يناقشهما البرلمان، معتبراً أنهما تتيحان لتركيا وقطر توسيع نفوذهما في تونس.