رفع فرع مصرف الصحاري بمدينة سرت، الإثنين، سقف السحب إلى

ثلاثة آلاف دينار للصك الواحد لزبائنه بعد شروعه في توزيع السيولة النقدية للمواطنين

لأول مرة.

وأوضح المصرف في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن ذلك يأتي في ظل إجراءات وقائية واحترازية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا

The post مصرف الصحاري بسرت يرفع سقف السحب إلى 3 آلاف دينار للصك الواحد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24