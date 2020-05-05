بنسودا تدعو مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مجلس الأمن والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في ليبيا.

جاء ذلك خلال تقديم بنسودا تقريرها التاسع عشر حول الأوضاع في ليبيا لمجلس الأمن الدولي صباح اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، بحسب ما نشر مركز أنباء الأمم المتحدة.

وقالت بنسودا: “إنه رغم بعض القيود التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة، كما أن فريق العمل يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة”.

وأضافت بنسودا: “منذ آخر تقرير لي، فإن الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا وخاصة داخل طرابلس وفي محيطها لم تتوقف للأسف، بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس الذي نفذته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر”.

وأعربت بنسودا، عن قلقها الخاص إزاء الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشأن هذه الحوادث خلال الأحداث الأخيرة والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي وهو الاتفاق الدولي لعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.

وشددت بنسودا، على أن استهداف المدنيين بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي الذي يحظر أيضا أي اعتداء مقصود ومباشر على المستشفيات وغيرها من المقرّات والمواقع التي يحميها القانون الدولي مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.

ونوهت بنسودا، إلى أن مكتبها يواصل تخصيص الموارد للتحقيق في قضية الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الأراضي الليبية، موضحة أنه قد تم إحراز تقدم عبر اعتماد مكتبها استراتيجية تعاونية تركز على تبادل الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في المحاكم المحلية.

وبحسب المحكمة، ينتشر في ليبيا الاعتقال التعسفي بدون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، ويموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم.

ولفتت المحكمة، إلى هذه الجرائم تحدث في الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا، مثل سجن الكويفية وجرنادا في شرق ليبيا، وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره ما تسمى بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وتابعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: “بحسب مكتبي فهذه الجرائم منتشرة. ويتحدث معتقلون سابقون عن أساليب تعذيب وحشية، وتعرّض رجال ونساء وأطفال للاغتصاب والعنف الجنسي”.

ودعت فاتو بنسودا، إلى إجراء إصلاحات جادة وعاجلة في الكثير من سجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائم مستقبلية، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة على جرائم مزعومة وانتهاكات سابقة هي مهمة بنفس القدر.

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