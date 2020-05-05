«المرصد السوري»: 8 آلاف مرتزق سوري موال لتركيا باتوا في ليبيا

قال رامي عبد الرحمن، مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن نحو 8 آلاف مقاتل مرتزق من الجنسية السورية وموالين للحكومة التركية باتوا في ليبيا بالإضافة إلى آلاف الجهاديين من جنسيات غير سورية ممن كانوا ضمن المجموعات الجهادية في سورية خرجوا بتسهيلات من المخابرات التركية.

أضاف “عبد الرحمن” في مداخلة مع قناة “العربية”: “نحو 261 مقاتلا من الجنسية السورية تمكنا من توثيقهم وأعداد القتلى تتزايد بشكل يومي ومن بين هؤلاء أعمارهم ما دون سن الثامنة عشر تم اقحامهم للقتال في ليبيا طمعا في العائد المالي الكبير الذي يتجاوز 2000 دولار أمريكي”.

وأوضح “عبد الرحمن” أنه لا يحق للسوري العودة إلى تركيا قبل انتهاء الأشهر الثلاث الأولى كما أن المصابين يتلقون علاجهم في مشافي حكومة الوفاق في ليبيا إلا في حال كانت الإصابة خطيرة يتم نقلهم إلى تركيا، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تعمل وفق أجندة سياسية.. إذا ما كان هناك دول أوروبية تؤيد أردوغان فيتم غض النظر عن هذا الامر أما في حال العكس فيتم فتح الملف.

واختتم “عبد الرحمن” تصريحاته قائلاً: “هؤلاء لم يختاروا طريق الذهاب إلى ليبيا بل غرر بهم تحت ذرائع مالية والمضحك أن قادتهم قالوا لهم بأنهم سوف يقاتلون إيران وروسيا في طرابلس.. بينما تبتعد حواجز بضعة كيلو مترات عن القوات الإيرانية والروسية في ريف حلب”.