الحكومة الليبية تتابع آخر التطورات بمركز العزل السريري لمكافحة كورونا بدرنة

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية نوري الفسي، برفقة مدير إدارة الموارد البشرية محمد الجبالي ومدير إدارة الاعلام بالوزارة معتز الطرابلسي، زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي بدرنة لمكافحة وباء كورونا، لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن الزيارة جاءت بناءً على تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، حيث التقت اللجنة المكلفة خلال الزيارة بمدير عام مستشفي الوحدة التعليمي بدرنة إبراهيم عزوز .

واطلعت اللجنة، خلال الجولة الميدانية، على تجهيز مركز السريري الطبي بمنطقة الفتائح المجهز بسعة 30 سرير طبي منها “10” أسره عنايه فائقة وبحثت اللجنة سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بمدينة درنة.

واطمأنت اللجنة على جميع الإجراءات الطبية المقدمة، واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية والوزارة، إضافة إلى شرح عن مؤشرات آداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد مدير عام مستشفي الوحدة، خلال الزيارة، على تسخير جميع الإمكانيات للمركز من قبل اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة ومستشفي الوحدة في إطار جهودها للوقاية من الفيروس حتى تكون كافة القطاعات الصحية على أهبة الاستعداد والتنسيق الكامل لمواجهة أي طارئ.