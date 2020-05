أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء بوصول أولى الرحلات

الخاصة بإعادة الليبيين العالقين في

الخارج إلى مطار مصراتة قادمة من اسطنبول

The post وصول أولى رحلات الليبيين العالقين في الخارج من اسطنبول إلى مطار مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24