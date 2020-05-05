الغزوي: امسيك سار في الوطية على درب عمه في القرضابية

نعى آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الليبي المبروك الغزوي، في بيان، آمر قوة حماية قاعدة الوطية الجوية أسامة امسيك الزنتاني، الذي قُتل، في غارة بطيران تركي مسير، الثلاثاء، مع عدد من الجنود .

وقال الغزوي، إن امسيك الذي سقط بنيران طيران العدو التركي على ثرى قاعدة البطل العربي الفاتح عقبة بن نافع قد سار على نهج عمه البطل طيار مقاتل أبوالقاسم امسيك، وقاد جنوده على نفس الطريق حتى سقط مع كوكبة منهم مقبل في ميدان الشرف لصون القاعدة من دنس حلف فجر ليبيا حتى جعلها غصة في حلوقهم”، مردفا: “هذا فخر ما بعده فخر للفقيد وعائلته”

وتابع: “إن قيادة الرائد أسامة لمقاتليه في الميدان حتى سقط في مقدمتهم وهو يعلم أن طيران العدو فوقه برؤى العين إنما يدل على شجاعته ووطنيته وعقيدته العسكرية الراسخة التي تشبع بها في بيت الأكارم من آل امسيك في الزنتان”

وأكمل آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : “شهدنا بطلنا أسامة اليوم وهو يتصدى للطيران التركي لتحقيق السيادة في قاعدة عقبة بن نافع حتى دفن أوهام رجب المعتوه فيها قبل أن يُدفن هو في ثرى الزنتان ، وعاصرنا عمه أطال الله في عمره سنة 1981، صقرًا فوق مياه خليج سرت الطاهرة حتى سقطت طائرته واستهدفت خوافرنا واستشهد من استشهد في تلك المواجهات الجوية والبحرية ورُسمت بدمائهم الزكية السيادة الليبية على مياه الخليج في نهاية المطاف من قاعدة القرضابية كما أسامة في عقبة” .

واختتم الغزوي بيانه بالقول : ”عازمون على مواصلة المسير حتى تحقيق ماكان يرابط لأجله أسامة امسيك ورفاقه في عقبة بن نافع منذ 2014، وهذه التضحيات في مواجهة العدوان التركي بترسانته وتمريغ أنف رجب المعتوه في الطين بعدما كان ينتظر أمس البشريات والأخبار السارة فحولها إلى كابوس”، مضيفا: “هذا فخر ووسام للجيش الليبي وكل العرب وهذا هو عزاؤنا فيه ورفاقه ”