موظفو ديوان المحاسبة يطالبون بالإفراج عن قرقاب

شجب موظفو ديوان المحاسبة، عملية “اختطاف” مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب على يد عناصر تابعين لمكتب وزير الداخلية فتحي باشاغا يوم الاثنين.

واستنكر العاملون، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، ما أسموه “عملية الإخفاء القسري” لقرقاب، مطالبين أعضاء مجلس النواب في طرابلس بفتح تحقيق حول الحادثة وبيان وزارة الداخلية الذي وصفه زملاء قرقاب بـ”المملوء بالمغالطات”، داعين إلى الافراج عن زميلهم في أسرع وقت.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت الاثنين بيانا قالت فيه إن القبض على مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام رضا قرقاب يأتي في إطار الاستدلال ولـ”كشف الابتزاز الذي يمارسه ديوان المحاسبة”، حسب تعبيرها.

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