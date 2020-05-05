عشرات القتلى والجرحى من قوات الوفاق بعد محاولتهم اقتحام قاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي قرابة 40 شخصا حتفهم وجرح العشرات من قوات حكومة الوفاق الوطني، بعد فشلهم في محاولة اقتحام قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” العسكرية التي تسيطر عليها قوات المسلحة الليبية بالقيادة العامة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة: “قامت صباح اليوم الثلاثاء مجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن ناقع – قاعدة الوطية العسكرية”.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة كانت لهم بالمرصاد، بعد أن تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، وكبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم.

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