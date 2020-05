الغويل: الوفاق فشلت في توفير أبسط الخدمات رغم امتلاكها الأموال

اعتبر المستشار السابق

للبنك الدولي حافظ الغويل، اليوم الثلاثاء إن حكومة الوفاق فشلت على مدى الخمس

سنوات الماضية في توفير أبسط أنواع الخدمات رغم امتلاكها الميزانيات والأموال.

وبين الغويل في تصريح

صحفي أن الحكومة فشلت في تحسين وضع المواطن الليبي من كل النواحي سواء من أمن

وكهرباء ومياه وحتى القمامة وكل شيء يتعلق بالمواطن.

وأضاف “الغويل” أن حكومة الوفاق تريد استغلال الحديث العالمي عن

الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، وما تسبب فيه الوباء من مشاكل اقتصادية في

معظم دول العالم، لتبرير ضعف أدائها إلا أن في ليبيا الوضع يختلف لأن انهيار أسعار

النفط لم يكن له تأثير كبير نظرا لإغلاق منشآته من قبل الأزمة.

