لجنة مجابهة وباء كورونا بصرمان تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا

ببلدية صرمان خالد الحمروني، الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في

البلدية.

وأضاف الحمروني في تسجيل مصور أن نتائج المسحة الثانية

للمخالطين للمصاب الأول بالبلدية جاءت جميعها سالبة.

وكشف الحمروني عن اسم المصاب الأول بالفيروس بالبلدية هو

نجمي موسى النكوع، مشيرا إلى أن عائلة انهت فتره الحجر الصحي دون ظهور الاعراض.

