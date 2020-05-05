«اليسير»: شباب المليشيات جهلة يقدمون أنفسهم حطباً لحرب يشنها غازي عثماني على ليبيا

علق النائب عن الدائرة العاشرة الخمس الساحل في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم حسين اليسير، على الهجوم الفاشل الذي شنته مليشيات “حكومة الوفاق” بدعم من المرتزقة السوريين على قاعدة عقبن بن نافع “الوطية” وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

قال “اليسير”: “شباب ضحايا الجهل والسذاجة والحماقة والتخلف والزندقة. يحفرون الحفر لردمهم بايديهم ولا يعلمون. يقدمون أنفسهم حطب لحرب يشنها غازي عثماني عنصري متعجرف يعتبرهم بشر من الدرجة الرابعة لانهم ليسوا أتراك ولا يهم إن كانوا عرب أو أمازيغ أو اكراد. الله يلعن الجهل!” على حد قوله.

وسبق أن قالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح اليوم الثلاثاء، بشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن ناقع- قاعدة الوطية العسكرية.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، فإن مجموعات الحشد المليشياوي الموالية للعدوان التركي قامت صباح اليوم الثلاثاء تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة لشن هجوم غادرٍ على قاعدة عقبة بن ناقع – قاعدة الوطية العسكرية.

وتابعت شعبة الإعلام الحربي:” كعادتها كانت الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة لهم بالمرصاد، حيث تمكنت من التصدي لهذه المحاولة وردّت العدو خاسئاً، بعد أن كبدتهُ أكثر من 40 قتيلاً وعشراتٍ من الجرحى وأسر عددٍ من أفرادهم.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، الرائد أسامة امسيك الزنتاني وباقي رفاقه من أبناء القوات المُسلحة الذين سقطوا اليوم مُقبلين غير مدبرين في ساحات العز والشرف أثناء صدّ الهجوم الغادر للمليشيات الموالية للعدوان التركي على قاعدة عقبة بن نافع – الوطية.

وأفشلت القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء هجوما لمليشيات السراج والمرتزقة السوريين في محيط قاعدة الوطية الجوية، وسقط خلالها 5 من القادة الميدانيين للمليشيات، إضافة إلى 13 عنصرا مسلحا في حصيلة أولية، بحسب مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″.