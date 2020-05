أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة اليوم الأربعاء، عن مقتل شخص وزوجته ودخول ابنهما للعناية جراء سقوط قذائف على منزلهم بمنطقة الهضبة

