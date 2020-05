تفقد مدير ادارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة التابعة

للحكومة المؤقتة نوري الفسي برفقة مدير ادارة الموارد البشرية، الثلاثاء، منفذ امساعد

الحدودي مع مصر ومتابعة اجراءات عودة العالقين من الخارج وفقا لتوصيات اللجنة العليا

للكشف علي فيروس كورونا.

واطلعت اللجنة خلال الزيارة علي تنفيذ الاجراءات الفنية والمهنية،

داعية إلى ضرورة التقيد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا،

و ذلك في ظل استمرار الفيروس في الدول المجاورة.

واكدت اللجنة إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على سير عمل

بالحجر الصحي بالمنافذ الدولية والاطلاع عن قرب علي ما يقدمه من خدمات ومدي تطبيق الاجراءات

الصحية الدولية بالحجر الصحي داخل المنافذ علي الأشخاص العائدين من الخارج ومتابعة

واجراءات السلامة الصحية.

The post صحة المؤقتة تتابع الاجراءات الوقائية لعودة العالقين بمنفذ امساعد الحدودي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24