«المنصوري» يطلع على التجهيزات في مقر الحجر الصحي بطبرق وأقسام العزل

استقبل مدير عام مركز طبرق الطبي ورئيس اللجنة الطبية الإستشارية فرج الجالي، اليوم الثلاثاء، المكلف من قبل رئيس الأركان العامة و رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، العقيد عادل المنصوري، وذلك لمتابعة التجهيزات في مقر الحجر الصحي بطبرق وأقسام العزل.

وأكد المنصوري خلال جولته رفقة اللجنة المكلفة على دور اللجنة الطبية الإستشارية طبرق من خلال إجراءاتها الإدارية، مثنياً على كل الجهود المبذوله من قبل رئيس و أعضاء اللجنة وعن إجراءات الإستلامات و الجرد للمعدات و المستلزمات الطبية فى مقر الحجر الصحي.