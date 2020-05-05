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بعد هزيمة قواته على الأرض .. باشاغا يتهم هيئة الاستثمار بقوات حفتر بالمتاجرة بالمخدرات مع نظام الأسد

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه في الثاني عشر من أبريل الماضي،  ضبطت سلطات الجمارك في مدينة بورسعيد المصرية، أربعة أطنان من الحشيش على متن باخرة تدعى “إيجى كراون”، قادمة من سوريا، ومتجهة إلى ميناء بنغازي.

باشاغا ادعي في سلسلة تدوينات له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه خُبِّئَ الحشيش المُخدر داخل علب لبن عليها العلامة التجارية لشركة سورية تدعى “ميلك مان”، موضحًا أنها شركة مملوكة لرجل أعمال سوري مدرج في لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأردف “اعتمدت ما تسمى بـ “هيئة الاستثمار العسكري” التابعة لحفتر منذ فترة طويلة على فتح طرق للشحن البحري والجوي لإنشاء اقتصاد قائم على السوق السوداء مع نظام الأسد، ولمساعدة النظام على تجنب العقوبات والاستفادة ماليًا، حسب وصفه .

واستطرد “تُدرك إدارات الاستخبارات المالية ووكالات مكافحة المخدرات أن نظام الأسد يُمول أنشطتهُ عن طريق تهريب المخدرات عبر الأراضي السورية إلى العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا عن طريق موانئ المنطقة الشرقية”.

واختتم باشاغا “إن حكومة الوفاق على اتصال مع الإنتربول بخصوص هذه الحادثة، وندعو مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للعمل معنا على سد الطريق أمام هذه الأنشطة، فالتقاعس عن إيقاف هذا العبث سيُفَاقِم الأضرار، وسيؤدي إلى استمرار وصول التمويل إلى المنظمات الإرهابية”.

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  • ياحمار يامتخلف عقليا كل من عاش فى طرابلس مثلى يعلم ان المخدرات تصل من المغرب اجود انواع المخدرات وكنت اراها تباع فى ابوسليم تباع فى شارع بجوار معهد ابوسليم الصناعى وكنت ارى بنفسى من يشربون المخدرات فى مركز تدريب مهنى على بعد امتار من سور قصر باب العزيزية ومساكن الحرس الرئاسى اما الدعارة فى المدينة القديمة من ايام القذافى المدينة القديمة للغلابة اما الديابة فكنت اعرف ان ضابط برتبة عقيد كان لدبه مكتب استيراد فى عماﻻة مطلة على ميدان الشهداء ويطل مكتبه على شارع ميزران زمان طبعا الطابق الثانى !!

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  • بعد الهزيمه لقوات ترهات العبط خرج عن طوره صعلوك من آصل تركي وحاقد علي العرب يشغل منصب زير من ازيار حكومة فرقاطينو المدعومه من الرئيس رجب هرطقان التركي ابن عم مجهولي النصب احفاد أبناء الرقيق الابيض من جدات ليبيا وجدود لا يعرف عنهم شئ غير انه يقال انهم اتراك وكفي

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