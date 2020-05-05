بالاسماء.. مصادر مطلعة تكشف حصيلة قتلى قوات الوفاق خلال الهجوم على الوطية

كشفت مصادر مطلعة عن حصيلة قتلى قوات حكومة الوفاق في الهجوم الذي شنته صباح الثلاثاء 5 مايو 2020 على قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية.

ووفقا للمصادر فإن حصيلة القتلى بلغت 34 عناصر من قوات الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وفيما يلي القائمة النهائية لقتلى قوات الوفاق اليوم خلال الهجوم على قاعدة الوطية:

1- فراس الوحشي .. احد قادة الزاوية ..

2- هشام البرشيني .. احد قادة الزاوية ..

3- بسام محمد .. مصراتة ..

4- علي كعوان .. مصراتة ..

5- عبدالمالك كرير .. تاجوراء

6- طارق مصدق .. تاجوراء

7- احمد الصيني .. الزاوية

8- احمد حموده .. الزاوية

9- مؤيد جبوده .. الزاوية

10- مينيغ عبدالعزيز .. زوارة

11- نزار المنصوري .. زوارة

12- عماد الجمل .. مصراتة

13- احمد ابوروين مصراتة

14- عبدالرحمن الشاوش ..آمر قوات #القـبرا من مصراتة ..

15-محمد مطوع .. آمر قوات الصمود نالوت

16- وهيب راشد .. راقدالين.

17- أسامة الزايدي .. كتيبة ثوار طرابلس

18- امحمد العبية .. كتيبة ثوار طرابلس

19- مقسط كامل .. زوارة

20- أحمد الشيباني .. الزاوية

21- حمزة المغربي .. الزاوية

22- أصيل القنطري .. الزاوية

23- مصطفى أحمد بادي .. مصراتة

24- مؤيد غميض .. زوارة

25- أبوالقاسم بوجغيب .. مصراتة

26- علي الككلي من مليشيات غنيوة

27- سالم اندا .. اوباري

28- ابوعجيلة ناجي الشركسي .. مصراتة

29- محمد المقلفطة الملقب #ميـشو .. مصراتة

30- أسامة بالحاج .. صياد

31- علي فكرون .. مصراتة

32- عبد الرحمن بودربالة .. الزنتان

33- عبد الرحمن معتوق .. الزنتان

34- اكرم الكوني .. طرابلس

35- محمد بالقاسم الشيباني .. طرابلس

وشهدت منطقة الوطية صباح اليوم هجوماً من قبل قوات الوفاق بهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قبل أن تقوم بالانسحاب بعد ساعات قليلة من هجومها عقب صد الهجوم من قبل قوات الحماية بالقاعدة الجوية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني.

وتقع قاعدة الوطية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وقاعدة “الوطية الجوية”، أكبر قاعدة عسكرية وتحمل اهمية استراتيجية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية.

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