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بالاسماء.. مصادر مطلعة تكشف حصيلة قتلى قوات الوفاق خلال الهجوم على الوطية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشفت مصادر مطلعة عن حصيلة قتلى قوات حكومة الوفاق في الهجوم الذي شنته صباح الثلاثاء 5 مايو 2020 على قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة الوطية.

ووفقا للمصادر فإن حصيلة القتلى بلغت 34 عناصر من قوات الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية بارزة.

وفيما يلي القائمة النهائية لقتلى قوات الوفاق اليوم خلال الهجوم على قاعدة الوطية:
1- فراس الوحشي .. احد قادة الزاوية ..
2- هشام البرشيني .. احد قادة الزاوية ..
3- بسام محمد .. مصراتة ..
4- علي كعوان .. مصراتة ..
5- عبدالمالك كرير .. تاجوراء
6- طارق مصدق .. تاجوراء
7- احمد الصيني .. الزاوية
8- احمد حموده .. الزاوية
9- مؤيد جبوده .. الزاوية
10- مينيغ عبدالعزيز .. زوارة
11- نزار المنصوري .. زوارة
12- عماد الجمل .. مصراتة
13- احمد ابوروين مصراتة
14- عبدالرحمن الشاوش ..آمر قوات #القـبرا من مصراتة ..
15-محمد مطوع .. آمر قوات الصمود نالوت
16- وهيب راشد .. راقدالين.
17- أسامة الزايدي .. كتيبة ثوار طرابلس
18- امحمد العبية .. كتيبة ثوار طرابلس
19- مقسط كامل .. زوارة
20- أحمد الشيباني .. الزاوية
21- حمزة المغربي .. الزاوية
22- أصيل القنطري .. الزاوية
23- مصطفى أحمد بادي .. مصراتة
24- مؤيد غميض .. زوارة
25- أبوالقاسم بوجغيب .. مصراتة
26- علي الككلي من مليشيات غنيوة
27- سالم اندا .. اوباري
28- ابوعجيلة ناجي الشركسي .. مصراتة
29- محمد المقلفطة الملقب #ميـشو .. مصراتة
30- أسامة بالحاج .. صياد
31- علي فكرون .. مصراتة
32- عبد الرحمن بودربالة .. الزنتان
33- عبد الرحمن معتوق .. الزنتان
34- اكرم الكوني .. طرابلس
35- محمد بالقاسم الشيباني .. طرابلس

وشهدت منطقة الوطية صباح اليوم هجوماً من قبل قوات الوفاق بهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، قبل أن تقوم بالانسحاب بعد ساعات قليلة من هجومها عقب صد الهجوم من قبل قوات الحماية بالقاعدة الجوية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني.

وتقع قاعدة الوطية والتي كانت تحمل إسم قاعدة عقبة بن نافع، جنوب مدينة العجيلات وتتبع ادارياً لمنطقة الجميل .

وقاعدة “الوطية الجوية”، أكبر قاعدة عسكرية وتحمل اهمية استراتيجية في المنطقة الممتدة من غرب طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها قوات الجيش الوطني قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية.

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المشهد

المشهد

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تعليقات

  • يا سلام علي هذه الدقة والسرعة في حصر قتلي الوفاق. استحوا علي حالكم يا جرذان حمتر، كفاكم تصديق المحماري الناطق الرسمي لحمير حمتر. 😂

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  • كلاب النار الاشرار كانوا يتصورا انهم ذاهبون فى نزهة وحصد الغنائم وانهم فى حمى المعتوه فنالوا ميدالية الغريانى الجهنمية ليلحقوا باخوانهم كلاب النار ويفسدوا الخبر السار على الحمار اردوغان

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  • اسكت يامصراتى يامخنث يانجس انت غبى وحمار فالاسماء محددة ووصلت الى جهنم لتلحق باخوانهم فى الدرك الاسفل ياحمار من النار

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  • المفروض ان اى كلب اخوانى يتحشم ولا يظهر حتى لا نحفل عليه ونحتفل بانتصار الجيش الوطنى ودحر كلاب اردوغان الغبى الذى هزم فى كل معاركه فى كل مكان فهو مدمن هزائم

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  • لا يختلف احد على هزيمة كلاب اردوغان ودحرهم بعيدا عن القاعدة رغم تخطيط حمار مخطط للعملية الفاشلة وابلاغ المعتوه قبلها فخرج ليعلن انتظار خبر سار ولولا ان زوجته امينة لايمكن تكون حامل وتخلف لكبر سنها هى والمعتوه ولكن بعد الانكسار لكلاب الحمار اكار وقائده الاعمى الاسطى اوردوغان قائده الاعمى فهو جاهل مؤهله دبلوم ومزور شهادة جامعية من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة بتاريخ تخرج قبل انشاء الكلية ولانه يتعامل مع خرفان غبيه فهذا عادى

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